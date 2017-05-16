Стрілянина на Харківщині: одна людина загинула, троє отримали поранення

У Харківській області внаслідок конфлікту між мешканцями селища Вільшани загинула одна людина, вогнепальні поранення отримали ще троє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до чергової частини Дергачівського відділу поліції сьогодні, 16 травня, о 10:28 від місцевих медиків.

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За відомостями поліції, на місце вирушило керівництво обласної поліції та слідчо-оперативна група. На момент прибуття поліції конфліктна ситуація вже вщухла.

За попередньою інформацією, інцидент стався між групою громадян на ґрунті тривалого побутового непорозуміння. Встановлено, що під час бійки застосовувалася травматична зброя. В результаті зіткнення четверо чоловіків із пораненнями доставлені до районної лікарні, один з потерпілих помер.

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До відділу поліції доставлені кілька осіб - учасники конфлікту з обох боків. Загалом у сутичці взяли участь близько 20 громадян. Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1, 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Огляд місця події триває.

За словами джерела УНІАН у правоохоронних органах Харківщини, конфлікт стався між ромською громадою Вільшан та іншими місцевими мешканцями. Нібито під час побиття ромами одного з мешканців села його односельці застосували зброю. Загинув один представник ромської громади селища, ще троє отримали поранення.