Стрілянина на Харківщині: одна людина загинула, троє отримали поранення

14:01, 16 травня 2017
Інциденти
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За словами джерела УНІАН у правоохоронних органах Харківщини, конфлікт стався між ромською громадою Вільшан та іншими місцевими мешканцями.

фото facebook.com/police.kharkov

У Харківській області внаслідок конфлікту між мешканцями селища Вільшани загинула одна людина, вогнепальні поранення отримали ще троє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до чергової частини Дергачівського відділу поліції сьогодні, 16 травня, о 10:28 від місцевих медиків.

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За відомостями поліції, на місце вирушило керівництво обласної поліції та слідчо-оперативна група. На момент прибуття поліції конфліктна ситуація вже вщухла.

фото facebook.com/police.kharkov

За попередньою інформацією, інцидент стався між групою громадян на ґрунті тривалого побутового непорозуміння. Встановлено, що під час бійки застосовувалася травматична зброя. В результаті зіткнення четверо чоловіків із пораненнями доставлені до районної лікарні, один з потерпілих помер.

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До відділу поліції доставлені кілька осіб - учасники конфлікту з обох боків. Загалом у сутичці взяли участь близько 20 громадян. Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1, 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Огляд місця події триває.

фото facebook.com/police.kharkov

За словами джерела УНІАН у правоохоронних органах Харківщини, конфлікт стався між ромською громадою Вільшан та іншими місцевими мешканцями. Нібито під час побиття ромами одного з мешканців села його односельці застосували зброю. Загинув один представник ромської громади селища, ще троє отримали поранення.

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Теги: #стрілянина на Харківщині#конфлікт з ромами