Зростання цін, безробіття та невиплата зарплат: українці назвали свої найбільші страхи - опитування

Серед основних страхів українців переважають економічні: зростання цін, безробіття, невиплати заробітних плат та пенсій. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих сьогодні на прес-конференції у Києві результатах опитування, проведених Інститутом соціології НАН України у співпраці з благодійним фондом "Інтелектуальна перспектива".

За даними опитування, зростання цін бояться 77,1% респондентів, безробіття - 60,6%, невиплати зарплат та пенсій - 62,7%.

Зазначається, що побоювання зростання цін посідає перше місце в усіх регіонах, але частіше про це згадували жителі східних областей України (87%), а відносно рідше — західних (66%).

Також серед найвагоміших страхів — зростання злочинності (42,8%) та напад зовнішнього ворога (38,3%). Про страх нападу зовнішнього ворога помітно частіше згадували мешканці західного регіону (48%).

Соціологи зауважили, що за час проведення опитувань (2000-2017 роки) найістотніші зміни у структурі страхів українців відбулися у 2014 році, коли різко зріс страх перед можливим нападом зовнішнього ворога на Україну (з 7% у 2012 р. до 60% у 2014 р.), страх перед розпадом України як держави (з 12% у 2012 р. до 46% у 2014 р.), страх перед імовірними міжнаціональними конфліктами (11% у 2012 р. до 35% у 2014 р.) та побоювання масових вуличних безладів (17% у 2012 р. і 33% у 2014 р.).

“Втім, за три останні роки ці страхи істотно послабилися, і у 2017 році відносно високим залишається страх нападу зовнішнього ворога на Україну (38%), а от побоювань щодо міжнаціональних конфліктів, масових вуличних безладів та розпаду України як держави стало дещо менше (відповідно, 17%, 21% і 28%)”, - йдеться у результатах опитування.

Опитування проводилось з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення, починаючи з 17 років. Опитування здійснювалося в усіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1,8 тис. осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв УНІАН раніше, переважна більшість населення України (близько 63%) пишаються тим, що вони є громадянами України.

Зазначається, що цей відсоток істотно зріс починаючи з 2014 року: у 2013 році пишалися громадянством України 48%, у 2014 - 60%, у 2015 - 67%, у 2016 - 60%, а в 2017- 63%.