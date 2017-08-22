63% українців пишаються своїм громадянством – опитування

Переважна більшість населення України (близько 63%) пишаються тим, що вони є громадянами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих сьогодні на прес-конференції у Києві результатах опитування, проведених Інститутом соціології НАН України у співпраці з благодійним фондом "Інтелектуальна перспектива".

Зазначається, що цей відсоток істотно зріс починаючи з 2014 року: у 2013 році пишалися громадянством України 48%, у 2014 - 60%, у 2015 - 67%, у 2016 - 60%, а в 2017- 63%.

Соціологи зауважують, що в цьому питанні існують помітні регіональні відмінності, хоча в усіх регіонах ті, хто пишається своєю належністю до України, становлять повну або відносну більшість.

Зокрема, у Західному регіоні пишаються своїм українським громадянством близько 81% (не пишаються - 7%), у Центральному регіоні відповідне співвідношення становить близько 67% та 16%, у Південному регіоні - 46% та 28%, у Східному регіоні - 56% та 17%. На Донбасі - 39% та 27% (при цьому на Донбасі є найбільшою, порівняно з іншими регіонами, частка тих, хто не зміг визначитися з цього питання - близько 34%).

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Крім того, згідно з результатами опитування, більшість населення (57%) вважає себе насамперед громадянами України, ще для близько 25% головною є ідентифікація з містом чи селом проживання, а для майже 6% - з регіоном проживання.

Як констатують автори дослідження, визнання первинності свого визначення як громадянина України істотно зросло вперше у 2005 році (з 44% до 55%), а вдруге — у 2014 році (з 51% до 65%).

Серед регіонів України визнання первинності ідентифікації з громадянством України істотно переважає локальну ідентифікацію, насамперед, у Західному та Центральному регіонах, а дещо меншим цей розрив є у Південному та Східному регіонах. На Донбасі ж загальнонаціональна та місцево-регіональна ідентифікації перебувають приблизно на одному рівні.

Опитування проводилось з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення, починаючи з 17 років. Опитування здійснювалося в усіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1,8 тис. осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.