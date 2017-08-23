У Києві активістка Femen з оголеними грудьми забралася на постамент і кидалася цукерками (відео)

Одна із активісток групи Femen сьогодні, 23 серпня, забралася на постамент знесеного пам'ятника Леніну в Києві оголеною до пояса, з короною і факелом, що мало нагадувати символ США - статую Свободи. При цьому на постаменті було розміщено плакат з написом "Chocolate independence" ("Шоколадна незалежність", - ред.). Про це повідомляє ТСН.

На оголених грудях жінки було написано Roshen. Діставшись постаменту драбиною, вона почала розкидати навколо цукерки. Пізніше її колега по групі - Анжеліна Діаш Де Кінташ - пояснила, що таким чином Femen хотіли звернути увагу влади на "жіночі питання".

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"Як дівчина, живучи в Україні, я не відчуваю себе захищеною, я не відчуваю, що жіночі питання порушуються та вирішуються", - сказала вона.

Також активістка додала, що на прифронтових зонах жінки та діти змушені займатися проституцією, на фоні того, що жіночі питання ніяк не порушуються, на фоні того, що... хочуть приймати дикі закони про аборти".

"Вимагаємо нарешті незалежності", - підсумувала Діаш.

Як повідомляв УНІАН, раніше гола активістка FEMEN забралася на пам'ятник Володимиру.