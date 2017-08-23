12 нових шкільних автобусів отримали райони та громади Житомирщини напередодні нового навчального року

12 нових шкільних автобусів отримали райони та об’єднані територіальні громади Житомирщини напередодні нового 2017/2018 навчального року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, транспорт закуплено за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.

Ключі від шкільного транспорту вручив Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко керівникам райдержадміністрацій та об’єднаних громад сьогодні, 23 серпня, у День Державного Прапора. Участь у заході взяли голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та голова облради Володимир Ширма.

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Зубко наголосив на тому, що ці автобуси – це маленький інструмент новітнього шкільного простору. «Мінрегіон впроваджує новий освітній простір – це питання транспорту, інфраструктури навколо школи, навчальних приладів і те, що стосується внутрішнього дизайну і доступності приміщень для наших дітей. Цього року в області відкривається 30 опорних шкіл, до яких будуть приєднуватись філії. Тому для нас важливо будівництво доріг, щоб з цих філій можна було безпечно доїхати до опорної школи. І саме Президентська програма щодо перевиконання митних платежів спрямована на ремонт доріг, які ведуть до опорних шкіл», – розповів Зубко.

Шкільний транспорт отримали 4 об’єднані громади – Семенівська ОТГ, Станишівська ОТГ, Ушомирська ОТГ та Брусилівська ОТГ. А також райони: 2 автобуси для Пулинського району, по 1 для Коростенського, Новоград-Волинського, Романівського, Ружинського, Черняхівського та Чуднівського районів.

Голова ОДА Гундич зазначив: «За останні 2 навчальні роки в області було закуплено 58 нових шкільних автобусів, з яких 12 – у 2017 році. У зв’язку з проведенням оптимізації мережі закладів освіти є потреба ще у 38 шкільних автобусах, які будуть закуплені в наступні роки».

Парк шкільних автобусів Житомирщини уже складає 254 одиниці.

Сьогодні 100 % дітей в області забезпечуються комфортним підвезенням до навчальних закладів, а це майже 14 тис. дітей. Учні підвозяться до 409 шкіл з 992 населених пунктів.

Автобуси закуплені у 2017 році управлінням освіти і науки ОДА через електронну систему ProZorro. Загальна вартість автобусів 18 млн 765,0 тис. грн, кошти виділені на умовах співфінансування: 70 % з ДФРР та 30 % з місцевих бюджетів. Вартість 1 автобусу становить 1 млн 563,75 тис. грн, виробник – ДП «АЗС №1 «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Житомирської ОДА Гундіч перевірив, як проходить тренування футбольного клубу "Полісся".