Будівельну аферу викрили в Тернополі

У Тернополі викрито будівельну фірму, яка, не маючи ліцензії, зібрала у пайовиків понад 1,8 млн. грн. і при цьому не збудувала будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Тернополя Сергій БАНАХ.

За даними прокурора, службові особи ТзОВ впродовж 2005-2007 року укладали інвестиційні угоди і приймали кошти від фізичних осіб на будівництво багатоквартирного будинку на вул. Глибокій. При цьому у них не було дозволів на проведення будівельних робіт. Загалом будівельна фірма залучила 1,872 млн. грн.

“Наразі будинок не збудований, є лише перший поверх, а кошти витрачені. Ми з’ясовуємо, як використовувалися ці кошти, чи їх не привласнили і чи раціонально ними розпорядилися”, - повідомив С.БАНАХ.

За його даними, будівельна фірма зводить лише один будинок у Тернополі, який, власне, і не завершила.

Стосовно службових осіб ТзОВ порушено кримінальну справу за ч.2 ст.202 Кримінального кодексу України – порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю.