Газпром не віддасть контрольний пакет у "Північному потоці"

Газпром у разі входження до Nord Stream AG (оператор проекту газопроводу "Північний потік") французької Gаz de France Suez (GDF Suez) має намір зберегти за собою 51% в проекті. Про це журналістів повідомив заступник голови концерну Валерій Голубєв.

За його словами, питання входження французької корпорації до акціонерів проекту залежатиме більше від домовленостей з іншими учасниками - німецькими BASF і E.On, які володіють по 20%, і голландською N.V. Nederlandse Gasunie - 9%.

"Входження Gаz de France можливо за рахунок німців і голландців, ми свій пакет менше 51% не залишимо, тому це залежить не стільки від нас", - сказав В.Голубєв.

Топ-менеджер Газпрому додав, що в цілому позитивно дивиться на збільшення кількості учасників проекту. "Входження інших компаній - це поділ ризиків, це прогресивно і має вітатися", - зазначив він.

У грудні 2008 р. GDF Suez на переговорах з Газпромом виявила цікавість до входження у проект газогону "Північний потік" як міноритарний акціонер. Як пояснював офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов, французька компанія запропонувала сплатити своє можливе входження в статутний капітал проектної компанії грошима.

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