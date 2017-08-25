Теорії довколо білого авто в "Грі престолів": як шанувальники серіалу повелися на кіноляп, якого не було (відео)

Кілька користувачів сайту Reddit 22 серпня опублікували кадр, який, на їхню думку, був в шостій серії сьомого сезону «Гри престолів». На задньому плані вони виявили білий пікап.

Насправді це кадр не з серії, а з відео про зйомки шостого епізоду. Ролик випустили творці «Грі престолів» 21 серпня. Крім пікапа в ньому можна побачити і інше знімальне обладнання.

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Кадр з автомобілем з'являється на позначці 9:26.

Однак для деяких шанувальників «Гри престолів» пікап — засіб, який пояснить, чому в новому сезоні герої серіалу переміщаються Вестеросом з блискавичною швидкістю, пише "Медуза".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше зірки серіалу "Гра Престолів" заспівали в караоке.