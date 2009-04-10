МЗС каже, що стан здоров’я полонених українців - добрий

Стан здоров’я членів екіпажу захопленого сомалійськими піратами 5 квітня контейнерного судна MV “Hansa Stavanger», серед яких двоє громадян України, є добрим, заявляє капітан судна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, за даними Генерального консульства України в Гамбурзі, представники судновласника та компанії-оператора мали можливість спілкуватися по телефону з капітаном захопленого судна. За словами капітана, усі моряки можуть безперешкодно займатися своєю роботою на судні, їм дозволено спати у своїх каютах, а також вільно пересуватися по судну. На судні є всі необхідні медикаменти.

Представники судновласника попросили капітана повідомити усім членам команди, що їхні рідні регулярно отримують інформацію про ситуацію довкола захопленого судна.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Гамбурзі, Посольстві України у ФРН, Малайзії та у Департаменті консульської служби МЗС України.