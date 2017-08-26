Посольство України в США відкрило гарячу телефонну лінію у зв'язку з ураганом "Харві"
У зв'язку з ураганом "Харві", який розпочався у штаті Техас, в Посольстві України в США відкрита гаряча лінія: +1 202 322 2616.
Посольство України в США відкрило гарячу телефонну лінію у зв'язку з ураганом "Харві", бурхливому в штаті Техас.
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Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС у Twitter.
"У зв'язку з ураганом "Харві", який розпочався у штаті Техас, в Посольстві України в США відкрита гаряча лінія: +1 202 322 2616", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, в ніч на суботу на тихоокеанське узбережжя Техасу обрушився ураган "Харві". Це самий потужний буревій з часів "Катріни", в результаті якого в 2005 році загинуло більше 1 тисячі чоловік.
У #Техас#США оголошено режим стихійного лиха через ураган. Консул +1 (202) 765-4681; +1 202 765-4681. pic.twitter.com/t5OVl5oURr— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 26, 2017