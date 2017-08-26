Посольство України в США відкрило гарячу телефонну лінію у зв'язку з ураганом "Харві", бурхливому в штаті Техас.

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Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС у Twitter.

"У зв'язку з ураганом "Харві", який розпочався у штаті Техас, в Посольстві України в США відкрита гаряча лінія: +1 202 322 2616", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на суботу на тихоокеанське узбережжя Техасу обрушився ураган "Харві". Це самий потужний буревій з часів "Катріни", в результаті якого в 2005 році загинуло більше 1 тисячі чоловік.