На Львівщині до 76-ї річниці з дня народження Ступки відкрили пам’ятне погруддя (фото)

У селищі Куликів, що на Львівщині, до 76-ї річниці з дня народження народного артиста України Богдана Ступки відкрили пам’ятне погруддя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури. Відкриття погруддя відбулося біля музейної кімнати у Народному домі Куликова, яка почала працювати на 75-ту річницю від дня народження актора. Як зауважив під час церемонії міністр культури України Євген Нищук, надзвичайно важливо не лише зберігати пам’ять про видатного українця, але й продовжувати його високопрофесійний поступ. «Неможливо оцінити втрату Богдана Ступки для української культури. Його вік дозволяв творити неймовірні театральні та кіно-образи, розповідати з гумором і мудрістю історії, передавати його досвід нам. Кожному, бо ми всі його учні. Саме тому це погруддя – знакове, до нього мають приходити діти, натхненні стати до творчої роботи, і поки житиме повага і продовжуватиметься його справа – житиме пам’ять, житиме сам Ступка», – сказав Нищук.

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***Богдан Ступка народився в смт Куликів Львівської області 27 серпня 1941 року. Помер видатний актор і лауреат Шевченківської премії 22 липня 2012 року у Києві. Похований на центральній алеї Байкового цвинтаря.