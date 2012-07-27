Богдан Ступка був обличчям України в Польщі

К.Зануссі зазначив, що Б.Ступка великою мірою був обличчям України у Польщі. «Пам’ятаю, що коли він отримував нагороду за найліпшого актора в «Серці на долоні» у Римі, там також була мова про те, що такий надзвичайний актор існує, але ніхто на Заході про нього не знав. Однак, отримав цю нагороду як найліпший актор фестивалю», - сказав він.

«Уперше я працював зі Ступкою у телевізійному театрі «Жайвір» за Жаном Ануєм. І це була наша перша спільна праця, де він грав зі своїм прекрасним українським акцентом по-польськи. Грав англійця, тож відрізнявся від всіх інших французьких персонажів цієї п’єси. Це був такий прийом, котрий мав якимось чином обґрунтувати мій вибір. Натомість, «Серце на долоні» – це була роль, написана спеціально для нього, а він був надзвичайним актором, чудовим партнером, співрозмовником. На додаток, в його театрі я ставив п’єсу, отже, мав також його за свого директора. І у всіх цих ролях він був дивовижною людиною і непересічною особистістю», - розповів польський режисер.

К.Зануссі також підкреслив, що Б.Ступка - один з найліпших акторів, з якими йому довелось працювати. «Без сумніву він належав до числа світових асів. Знаєте, окрім майстерності також даються взнаки особисті риси. Якщо особистість є настільки сильною, як в його випадку, тоді з’являється актор, який може бути зіркою. І так, власне, було», - підкреслив режисер.

Він також нагадав, що у Києві дивився п’єсу за Шоломом Алейхемом, де Б.Ступка «дивовижно протягом багатьох років грав» Тев’є-Тевеля. «Наша перша зустріч ховається десь у мороках пам’яті. Адже, якщо хтось є пам’ятником, то вже важко згадати відколи ми цей пам’ятник знаємо», - зауважив К.Зануссі.

Інший польський режисер, який неодноразово працював з Б.Ступкою, Єжи Гофман сказав: «Відійшов не тільки великий актор, не тільки великий митець, відійшов мій дуже близький друг. І це не лише велика втрата для культури, й не лише культури української, але також це величезна втрата для мене. Щораз пустіше робиться довкола мене, та щораз більше найближчих мені людей починають вже бути там нагорі. Але, видно, це вже такий закон віку: ніж люди старші, тим друзів стає менше».

Він розповів, що вони були справді дуже близькими друзями. «Нас поєднала і праця, і дуже близький світогляд. Б.Ступка був людиною, позбавленою всіляких націоналістичних, ксенофобських почуттів. Був Героєм України, а у нас його було відзначено дуже високою нагородою Польсько-українського примирення. Проте, ані дипломи, ані медалі та інші нагороди не в стані свідчити про масштаб його таланту. До кінця життя пам’ятатиму його Тев’є Молочника, до кінця життя пам’ятатиму також низку інших його ролей. І просто знаю вже: щось завершилось, ніколи вже не зустрінемось ані на знімальному майданчику перед камерою, ані за столом, ані просто так, щоб подати один одному руки. Величезна втрата, величезний жаль», - підкреслив режисер.

«Богдан належав до числа настільки талановитих людей, що для нього не існувало неможливого як в театрі, так і в кіно. Він лишив після себе фантастичні кіно- і театральні ролі, міг зіграти все. Ну що ж, кохані, немає Богдана», - додав Є.Гофман.