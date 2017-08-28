Українці виявилися одними з "лідерів" за кількістю нелегальних працівників у Німеччині

У першому півріччі 2017 року в Німеччині відкрили понад 65 тисяч проваджень щодо нелегально працевлаштованих людей, що на п'ять відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це у неділю, 27 серпня, повідомило видання Welt am Sonntag (WaS) з посиланням на дані Спільного центру аналізу та стратегії у питаннях нелегальної міграції (GASIM), в який входять, зокрема, федеральна поліція та міністерство закордонних справ ФРН, передає ТСН.

При цьому кількість нових проваджень щодо людей, котрі нелегально перебувають та працюють у ФРН, зросла в цьому році на 28 відсотків і становила 941 справу.

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"Незаконно працевлаштовані особи, які нелегально перебувають (у ФРН. - Ред.), походять переважно з десяти країн: України, Албанії, Сербії, В'єтнаму, Боснії і Герцеговини, Македонії, Туреччини, Косова, Молдови та Гани", - йдеться у матеріалі Welt am Sonntag.

При цьому видання не уточнює, скільки людей прибуло з кожної країни.

Зростання кількості проваджень ще не означає збільшення кількості людей, які нелегально працюють у Німеччині. Воно могло бути спричинено посиленням контролю в цій сфері.

"Цифри зростають, бо митниця здійснює більше контролю у боротьбі проти нелегального працевлаштування. Однак, з нашої точки зору, цього недостатньо", - говорить голова відділу митниці у профспілці поліції Німеччини Франк Букенгофер.