Хто і чому розстріляв директора морського порту

За матеріалами Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Миколаївській області прокуратура регіону закінчила і направила до суду кримінальну справу стосовно 6 членів бандформування з міжрегіональними зв’язками, які 5 листопада 2005 року в Миколаєві вчинили замах з використанням автоматичної зброї на директора державного підприємства «Миколаївський торговий порт» Василя КАПАЦИНУ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків громадськістю МВС України.

За інформацією співробітників департаменту, напад на В.КАПАЦИНУ було здійснено біля його будинку, внаслідок чого потерпілий отримав вогнепальні поранення.

Слідством встановлено, що за «виконання вбивства на замовлення» виконавцям було обіцяно 10 тис. доларів США. Мотив убивства, як з’ясувалося в ході розслідування кримінальної справи, полягав у перерозподілі сфер впливу при здійсненні комерційної діяльності порту суб’єктами підприємництва, які співпрацювали із вказаним підприємством.

У повідомленні зазначається, що справа порушена та розслідувалась за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких статті «бандитизм» та «замах на вбивство».

Справу проти замовників цього злочину виділено в окреме впровадження, і у ній ведеться слідство.

Під час обшуку у виконавців злочину, серед яких жителі Миколаєва та Донецької області, було знайдено та вилучено гранатомет «Муха», автомат АКСМ-74, пістолет ТТ румунського виробництва, пістолет «Червона застава», численні набої до різного виду зброї.