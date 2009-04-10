Нацбанк провів черговий спецаукціон

На спеціальному аукціоні, який відбувся сьогодні, 10 квітня, Національний банк України продав 35,035 млн. дол. за курсом 7,8 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, валюта реалізовувалася для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб-резидентів, а також фізичних осіб-резидентів – суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, одержаними в іноземній валюті.

В аукціоні взяли участь 44 банки.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється тільки на безплатній основі.