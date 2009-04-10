БЮТ вимагає передати заводські гуртожитки у власність мешканцям

Фракція БЮТ у міській раді Херсона ініціює передачу в комунальну власність житлового фонду ВАТ «Херсонські комбайни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході засідання обласної комісії з передачі відомчого житла у комунальну власність повідомив народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО (БЮТ).

За його словами, депутатами від БЮТ внесений проект рішення про передачу гуртожитків ВАТ «Херсонські комбайни» у міську комунальну власність з подальшою приватизацією приміщень мешканцями. Розгляд цього питання планується на сесії міськради Херсона 24 квітня.

Як повідомив під час засідання комісії голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ, у Бюро технічної інвентаризації Херсона за ВАТ «Херсонські комбайни» зафіксовано право власності на 7 гуртожитків, зокрема сімейних.

Гуртожитки були внесені до статутного фонду ВАТ «Херсонські комбайни» в ході корпоратизації державного підприємства Херсонський комбайновий завод ім. Г.Петровського.