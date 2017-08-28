"Сталінські табори і повстання політв'язнів": фільм "Червоний" зібрав близько 1,5 мільйона гривень за перший вікенд

Фільм "Червоний" режисера Зази Буадзе зібрав 1 млн 465 тис. грн за перший вікенд прокату. Бюджет картини становить 20 млн грн, з яких половина - державне фінансування. Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко у своєму Facebook.

"Червоний" - екранізація однойменного роману популярного письменника Андрія Кокотюхи, який виступив автором сценарію. Роман складається з трьох частин і фільм є адаптацією однієї з них. Головний герой фільму - боєць УПА Данило Червоний, який потрапляє в один з сталінських таборів і очолює там повстання політв'язнів.

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Надалі планується зняти пріквел до цієї картини - фільм "Червоний. Без лінії фронту" став одним з переможців 10-го пітчингу Держкіно, який пройшов на початку літа цього року.

Нагадаємо, що "Червоний" - один з восьми фільмів, поданих на розгляд Оскарівського комітету. Чи буде представляти фільм Україну в "оскарівській" гонці, стане відомо вже 29 серпня.