Світовий банк: антикризовий план України має включати 4 елементи

Україна не може зволікати із впровадженням антикризових заходів в очікуванні президентських виборів, зазначив у своїй статті для газети «Дзеркало тижня», директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

«В Україні ця криза припала на складний з політичної точки зору період, оскільки країну очікують президентські вибори. Проте не можна відкладати заходи з подолання кризи на той час, коли для цього буде одержаний чіткий політичний мандат у результаті виборів. Необхідне досягнення компромісу, достатнього для впровадження комплексного набору заходів, які дозволять протистояти кризі і відновити зростання» - вважає М.РАЙЗЕР.

Він повідомив, що, на думку експертів СБ, антикризовий план заходів для України повинен містити чотири ключові елементи: адекватне та послідовне впровадження макроекономічної політики відповідно до програми, яку підтримує МВФ; переорієнтацію бюджетних витрат у бік збільшення обсягу інвестицій в державну інфраструктуру, які сприяють зростанню і дозволяють підтримати реальний сектор і зайнятість, у поєднанні із зусиллями, спрямованими на мобілізацію ресурсів для захисту бідних і уразливих верств населення; чітку стратегію захисту вкладників банків і реабілітації банківського сектору; реформи, які сприятимуть полегшенню входження на ринок і залученню приватних інвестицій.

М.РАЙЗЕР підкреслив, що усі ці елементи «пов`язані між собою і підсилюють один одного». При цьому, для ефективного їх впровадження необхідна тісна співпраця уряду, Президента і Національного банку України, а також підтримка у Верховній Раді.

За його словами, перші рішучі кроки у перерахованих сферах допоможуть стабілізувати очікування ринку, забезпечать отримання подальшої допомоги від міжнародних фінансових установ і мобілізують додаткову підтримку кредиторів.

Щодо банківського сектору, то тут, на думку М.РАЙЗЕРА, паралельно з процесом рекапіталізації великих банків необхідно терміново вжити заходів стосовно неплатоспроможних банків, які не одержать права на рекапіталізацію, щоб запобігти втраті довіри і негативному впливу на всю систему. Він зазначив, що для виконання цього завдання НБУ необхідний ширший арсенал інструментів для вирішення проблем банків, які б дозволили переводити вкладників і безпроблемні активи у життєздатні банки з одночасним вилученням проблемних активів з метою подальшої ліквідації, а для існуючих акціонерів повинне проводитися зменшення їхньої частки згідно із поточною вартістю капіталу. Щоб отримати можливість застосувати ці інструменти, потрібно внести зміни у законодавство, і їх повинна негайно розглянути Верховна Рада.

«Україна заслуговує на міжнародну допомогу в подоланні цих дуже значних потрясінь, що зруйнували попередню модель зростання. Однак, щоб отримати користь від такої допомоги і вийти з кризи з економікою, спроможною повернутися до збалансованого зростання, Україна мусить визнати і розв’язувати свої власні проблеми та виправляти недоліки. Часу на очікування вже немає», — наголосив М.РАЙЗЕР.