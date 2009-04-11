В Ужгороді виділено кошти на боротьбу з лептоспірозом

Ужгородська міськрада виділила кошти на Програму боротьби з лептоспірозом у 2009 році через напружену епідеміологічну ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення «Про Програму заходів, направлених на захист населення від лептоспірозу та інших зооантропонозних інфекцій у 2009 році» ухвалено 10 квітня під час першого пленарного засідання чергової V сесії V скликання Ужгородської міської ради.

Згідно з цим рішенням, на проведення одночасної суцільної дератизації (отруєння щурів) в місті Ужгороді необхідно 18,3 тис. грн., а такі заходи необхідно проводити щонайменше двічі на рік.

«Тому загалом на рік на весняну та осінню суцільну дератизацію ми виділимо 36,5 тис. грн., ще 5 тисяч передбачимо на виконання профілактичних дезінфекційних робіт за умов надзвичайних ситуацій», - повідомив під час сесії головний лікар Ужгородської дезінфекційної станції Юрій УХАЛЬ.

Згідно з програмою, протягом поточного року в Ужгороді заплановано охопити дератизаційними роботами 358 будинків, дошкільних дитячих закладів, шкіл, лікарень, в тому числі 233 будинки, в яких мешкає ромське населення. Загальна площа, яку заплановано охопити профілактичними заходами, становить 508 тисяч кв. метрів.

Директор дезінфекційної станції також повідомив, що епідеміологічна ситуація щодо захворюваності населення Ужгорода на лептоспіроз, як і цілому по Закарпатській області, залишається напруженою. За останні 3 роки відзначається тенденція до погіршення: так, у 2006 році зареєстровано 9 випадків лептоспірозу, 2 смертельні, у 2007 вже зафіксовано 6 вогнищ, така ж кількість людей загинула, а в 2008 році зареєстровано 20 первинних термінових повідомлень на лептоспіроз, половина підтвердилася, 3 випадки смертельні.

«З огляду на те, що миші та щурі є основними переносниками та розповсюджувачами збудника лептоспірозу, першочерговими профілактичними заходами боротьби з цим захворюванням є дератизаційні роботи», - уточнив Ю.УХАЛЬ.

Він також повідомив, що показники захворюваності на лептоспіроз в Ужгороді в розрахунку на 100 тисяч населення за останні три роки значно перевищують відповідні по області та по Україні. У 98 % випадків джерелом зараження людей є гризуни.