У Севастополі немає жодної української школи

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН сподівається, що будівництво в Севастополі української школи-колегіуму буде профінансовано практично повністю з державного бюджету, навіть якщо міська рада Севастополя так і не прийме рішення про участь бюджету міста в співфінансуванні - обов`язковій умові будівництва цього навчального закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КАЗАРІН повідомив у «прямому ефірі» регіональної державної ТРК. За його словами, «державні гроші на цей об`єкт виділяються, і вони освоюються, але місто, фактично, відмовляється брати участь у співфінансуванні цього проекту - міський депутатський корпус, на жаль, уже чотири рази відхилив наші пропозиції щодо фінансування школи-колегіуму, а одна з умов отримання державних грошей - спільне фінансування проекту».

Як зазначив перший віце-губернатор, «у зв`язку з тим, що депутати міськради своєю позицією фактично, заблокували цей проект, ми зараз ставимо питання перед Києвом, щоб він, порушуючи обов`язкове правило про співфінансування, в односторонньому порядку продовжував виділяти Севастополю гроші на цю школу-колегіум». В.КАЗАРІН вважає, що владі міста вдасться переконати в необхідності цього центральну владу: «увагу на цю проблему зараз звертає і Президент України, і прем`єр-міністр України. Мені здається, це рішення буде знайдено, і ми завершимо цей довгобуд».

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня минулого року голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН назвав політичним цинізмом чергову відмову міськради Севастополя співфінансувати будівництво української школи-колегіуму. (міський бюджет мав би фінансувати цей об`єкт на рівні 20% від усієї кошторисної вартості). С.КУНІЦИН тоді сказав, що «вкотре політичні амбіції переважили розумні доведення».

Довідка УНІАН. У Севастополі на сьогодні функціонує понад 60 шкіл, серед них немає жодної української.