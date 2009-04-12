Нафтогаз просить Газпром дати 20 млрд. куб. м газу авансом
00:12, 12 квітня 2009Суспільство
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Дубина літав до Москви, не здавши лікарняний
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА запропонував ВАТ «Газпром» поставити Україні 20 млрд. куб. м газу, які будуть закачані в ПСГ до початку наступного опалювального сезону, в рахунок оплати послуг за транзит російського газу територією України в наступні роки. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».
За інформацією видання, О.ДУБИНА, котрий перебуває на лікарняному, відвідав Москву в понеділок, 6 квітня, і провів відповідні переговори з російською стороною.
Як повідомляє «Дзеркало тижня», за попередніми оцінками, вартість запрошуваного обсягу газу становить 4,8 млрд. дол.
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