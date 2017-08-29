У Слов'янську після протесту місцевих жителів звільнили вчителя-сепаратиста

У Слов'янську після протесту місцевих жителів звільнили вчителя інформатики школи № 10 Андрія Шалду, засудженого до умовного терміну за сепаратизм.

Як повідомляють «Новости Донбасса», відповідний наказ оприлюднено на сайті відділу освіти Слов'янської міськради.

У наказі зазначається, що вчитель скоїв аморальний проступок, який не сумісний з продовженням виховних функцій в школі.

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Видання зазначає, що вчитель Андрій Шалда був засуджений до п'яти років позбавлення волі (умовно) за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Він виступав у Слов'янську в 2014 році на так званому «референдумі».

28 серпня активісти влаштували акцію протесту у дворі школи №10 у зв'язку з рішенням профспілкового комітету зберегти посаду за вчителем інформатики.