Прокуратура розслідує 29 справ про вбитих і викрадених у Криму

Прокуратура АРК розслідує приблизно 150 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушенням прав і свобод громадян на території анексованого Криму, 29 з них – про вбитих і викрадених на півострові.

Про це на прес-конференції розповів представник прокуратури АРК Максим Прокопів, передає Крим.Реалії.

«Крім того, із цих правопорушень охоплено 29 кримінальних проваджень щодо 38 осіб, які вважаються загиблими або зниклими безвісти», – зазначив представник української прокуратури.

Читайте такожСтало відомо, хто вбив українських офіцерів-зрадників кримської "Альфи" у Росії (фото)

За його словами, розслідування ускладнюється тим, що немає можливості вести слідчі дії на території анексованого Криму.