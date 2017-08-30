Прокуратура розслідує 29 справ про вбитих і викрадених у Криму
23:07, 30 серпня 2017Суспільство
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Розслідування ускладнюється тим фактом, що немає можливості вести слідчі дії на території анексованого Криму.
Представники окупаційної влади під час чергового обшуку / фото Alimdar Crimean Solidarity, Facebook
Прокуратура АРК розслідує приблизно 150 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушенням прав і свобод громадян на території анексованого Криму, 29 з них – про вбитих і викрадених на півострові.
Про це на прес-конференції розповів представник прокуратури АРК Максим Прокопів, передає Крим.Реалії.
«Крім того, із цих правопорушень охоплено 29 кримінальних проваджень щодо 38 осіб, які вважаються загиблими або зниклими безвісти», – зазначив представник української прокуратури.
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За його словами, розслідування ускладнюється тим, що немає можливості вести слідчі дії на території анексованого Криму.
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