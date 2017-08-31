У Харкові під час матчу між Україною та Туреччиною порядок забезпечуватимуть майже 4 тисячі правоохоронців

У Харкові охорону громадського порядку під час відбіркового матчу Чемпіонату світу 2018 року між збірними України та Туреччини забезпечуватимуть 3,6 тис. правоохоронців. Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області з посиланням на старшого інспектора з особливих доручень Управління превентивної діяльності Станіслава Коваля.

Читайте такожТрагедія в Княжичах: один із підозрюваних досі працює у поліції

За його відомостями, футбольний матч, який відбудеться 2 вересня на стадіоні «Металіст», відвідають близько 35 тис. уболівальників. Охорону порядку забезпечуватимуть 1400 співробітників ГУНП в Харківській області, 2200 - доданих сил, в тому числі 900 військовослужбовців Нацгвардії, 650 курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, 250 патрульних поліцейських.

«Звертаємо увагу громадян, що у зв'язку з дією норм УЄФА під час проведення міжнародного матчу вхід з рюкзаками і габаритними сумками заборонений. Також заборонено проносити зброю та інші небезпечні предмети, з'являтися на стадіоні в нетверезому вигляді», - наголосили у поліції.

Коваль підкреслив, що на стадіоні буде чотири лінії контролю, проходження яких може зайняти до 25 хвилин. Обов'язково перевірятимуть збіг прізвищ вболівальників у квитку і паспорті. У поліції закликали громадян прибути на стадіон завчасно, пускати на трибуни почнуть за 3 години до початку матчу.