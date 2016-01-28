Окупаційна влада позбавила церкву Київського патріархату приміщення собору в центрі Сімферополя

Як передає Радіо Свобода, про це повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ Київського патріархату Климент.

Він пояснив, що мова йде про приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і Ольги в центрі Сімферополя.

«За рішенням суду я повинен сплатити півмільйона рублів міністерству майна і земельних відносин, протягом 10 днів звільнити приміщення і готуватися до того, що далі в мене заберуть це приміщення. Тому що саме на цих 112 квадратних метрах розташовані всі комунікації, вода, світло, тепло», – сказав владика.

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За його словами, керівництво Кримської єпархії УПЦ Київського патріархату не залишить приміщення Собору і продовжить боротьбу за нього.

Окупаційна влада ситуацію не коментує.

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У 2014 році, після анексії Криму Росією «Фонд майна» повідомив архієпископу про необхідність переукладення договору оренди на приміщення, в якому розташовується Кафедральний собор Володимира і Ольги. Тоді Климент розповідав, що невідомі люди вимагали від нього 200 тисяч доларів за можливість перебувати в цій будівлі.

Незважаючи на низку заяв, у тому числі правозахисних організацій, про утиски за релігійною ознакою на півострові,окупаційна влада Криму це заперечує і стверджує, що віряни всіх конфесій перебувають у рівних умовах.