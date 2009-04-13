Бізнесмени не фінансують «Нашу Україну»
19:23, 13 квітня 2009Суспільство
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Версія Віри Ульянченко
На сьогодні в партії «Народний Союз Наша Україна» немає проблем із фінансуванням.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявила виконуючий обов’язки заступника голови виконкому НСНУ Віра УЛЬЯНЧЕНКО.
За її словами, партію фінансують її члени.
«Партія налічує не один десяток членів», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.
Водночас вона спростувала всі чутки, що до фінансування партії мають стосунок українські бізнесмени, зокрема Дмитро ФІРТАШ.
«Я це чую вперше», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.
Вона також підтвердила, що 16 травня відбудеться засідання політради партії.
Крім того, за словами В.УЛЬЯНЧЕНКО
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