Бізнесмени не фінансують «Нашу Україну»

На сьогодні в партії «Народний Союз Наша Україна» немає проблем із фінансуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявила виконуючий обов’язки заступника голови виконкому НСНУ Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, партію фінансують її члени.

«Партія налічує не один десяток членів», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Водночас вона спростувала всі чутки, що до фінансування партії мають стосунок українські бізнесмени, зокрема Дмитро ФІРТАШ.

«Я це чую вперше», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона також підтвердила, що 16 травня відбудеться засідання політради партії.

Крім того, за словами В.УЛЬЯНЧЕНКО