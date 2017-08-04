Влада Одещини виступила проти концерту Лободи в Одесі

Голова Одеської ОДА Максим Степанов виступив проти концерту співачки Світлани Лободи у місті на стадіоні "Чорноморець", який повинен відбутися 3 вересня. На сторінці в Facebook Степанов розмістив пост, в якому нагадав, що Лобода виступала в Кремлі, на російському "Першому каналі", на весіллях і на вечірках російських олігархів.

"Виступи в Кремлі, концерти на Першому каналі Росії, роздача премій на Ру.ТВ, виступи на весіллях і на вечірках російських олігархів. Гроші виявилися понад Україною. І всі виправдання про те, що я просто так заробляю, а Україну я люблю - абсолютно безглузді. Саме тому я думаю, що Україну Лобода не те, щоб не любить, їй на Україну абсолютно наплювати", - написав глава Одеської ОДА.

Степанов зазначив, що розуміє, що немає жодних юридичних підстав забороняти концерт Лободи в Одесі.

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"Є тільки моральна позиція. Позиція по відношенню до України, тим, хто на війні і тим, хто в полоні, хто вже не живе з нами, до їх дітей, дружин, чоловіків і батьків", - підкреслив Степанов.

Він зазначив, що багато "гідних артистів" прикрасили б свято до дня міста.

"Я знаю точно, що в Україні є гідні артисти. Їх багато. Виступи яких прикрасили б свято до Дня нашого міста. Нехай наше місто буде символом національного згуртування. Одеса – перлина! Звертаюсь до організаторів концерту - давайте підтримаємо прекрасний статус нашого міста!" - підсумував Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Одесі місцеві активісти мають намір повторно зірвати концерт Світлани Лободи.

28 травня в Одесі місцеві активісти зірвали концерт Лободи, який повинен був відбутися в елітному нічному клубі "Ібіца" на березі Чорного моря.