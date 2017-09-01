Туроператор "забув" сплатити рейси: вилетів перший літак з українськими туристами, які застрягли в Іспанії

Перший літак з українськими туристами, які застрягли в Іспанії через фінансові проблеми туроператора Idriska Tour, вилетів до України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Консул встановив оперативний контакт з авіаперевізником, з туроператором, підтримував контакт з ними, намагався переконати в необхідності виконати свої зобов'язання. І, очевидно, що врегульовано спір між авіаперевізником і туроператором, і сьогодні літак вилетів до України. Очікується наступний рейс завтра», - сказав Кирилич.

При цьому він не назвав точної кількості українських туристів, які очікували на повернення з Іспанії до України, тому що «частина з них, довідавшись про те, що рейс скасовано, вирішили самотужки, альтернативним шляхом, здійснити своє повернення в Україну».

Представник МЗС уточнив, що українське консульство у Малазі долучилося до сприяння у вирішенні спору між туропетартором та авіперевізником.

Як повідомлялося, туроператор Idriska Tour не сплатив авіакомпанії за рейси, через що сотні українських туристів не змогли вилетіти з аеропорту «Жуляни» до іспанських Тенеріфе та Аліканте.

За інформацією ТСН, гучний інцидент з туроператором IdrisKa Тour зачепив не лише туристів, які не змогли вилетіти на відпочинок зі столичного «Жулян», а й тих, хто застряг в Іспанії.

Журналістам вдалося зв'язалася з одним із туристів, який повідомив, що вчора лише перед самим вильотом їм зателефонували і повідомили, що IdrisKa Тour банкрот, щоб вони самі діставалися, тому що ніякого плану дій немає.

За словами потерпілого туриста, вони намагалися зв'язатися з туроператором, проте ніхто не відповідав.

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«Протягом усього дня у туроператора телефони не працювали, на сайті інформації ніякої не було. А потім у них на сайті з'явилася інформація: «Вибачте, літака не буде, бо в нас проблеми», – додав турист.

На сайті туристичного оператора від учора було написано, що всі постраждалі можуть звернутися до офісу у Києві, де їм відшкодують усі кошти.

«Шановні клієнти та партнери, приносимо щирі вибачення за ситуацію, що склалася. Змушені повідомити вам, що з 31 серпня 2017 року раніше заявлені рейси виконуватися не будуть. Рейси скасовані внаслідок недобросовісних дій партнерів. Наразі ведеться підготовка документів для передачі на розгляд до суду. Для відшкодування коштів просимо направити заяви на поштову адресу: м. Київ, вул. Костянтинівська, 37».