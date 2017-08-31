Скандал із відправкою туристів на Тенеріфе: авіаперевізник і туроператор обмінялися звинуваченнями

Туроператор Idriska Tour, чиї клієнти сьогодні не змогли відлетіти за своїми путівками, прокоментував ТСН скандал зі скасуванням рейсів.

"Idriska Tour, як би комусь не хотілося - не банкрут. І, зрозуміло, ми відшкодуємо збитки всім постраждалим клієнтам в повному розмірі. Але жодні фінансові втрати не перекриють моральну шкоду, заподіяну нашим клієнтам та іміджу компанії. Адже компанія Idriska Tour має бездоганну репутацію 10 років роботи на ринку і ми ніколи не порушували надану нам довіру. Одне ви повинні знати - вся ця ситуація була ретельно підготовлена зацікавленими в краху нашої компанії особами. Вчора ввечері близько 19.30 наші сервери були зламані, а сьогодні, ще до 10 ранку опонентами було розіслано лист про те, щоб турагентства не працювали з Idriska Tour через її фінансову неспроможність. Всі знають, що іноді, з тих чи інших причин рейси затримуються. Чому компанія-перевізник вирішила так поспішити з обливанням нас брудом? Тому, що вони зацікавлені в краху нашої компанії. Немає Idriska Tour - нікому буде з ними судитися. Адже подібна ситуація повторюється вже друге за цей сезон. І тим не менш, думаючи в першу чергу про людей, що збиралися сьогодні відправитися в подорож, з 8 ранку все керівництво Idriska Tour було в офісі компанії-перевізника, намагаючись переконати їх не порушувати домовленості і не ставити під удар пасажирів. Але нове керівництво партнера-перевізника (яке нібито "не в курсі" домовленостей з заміненим посеред сезону попереднім директором) не пішло на зустріч. Тим самим показавши своє ставлення не лише до своїх партнерів, але і до своїх клієнтів – пасажирів", - заявила директор компанії Idriska Tour Олена Суботіна.

Також президент компанії Ідріс Казімі звинуватив перевізника у зриві домовленостей, причому не першому.

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"У нас літак затримувався на дві години. Під замовлення компанії Dart Airlines, директор Вікторія і з цієї причини аналізуємо, що вони нас підставили. Гроші були перераховані і вони повинні були оголошувати, абсолютно вчасно треба літати. І тим більше з ними ми працюємо не один місяць. І це вже вдруге. Перший раз вони підставили з Лісабоном, а цього разу підставили так", - сказав Ідріс Казімі в коментарі ТСН.

У свою чергу, компанія-перевізник Dart свою провину заперечує. Свою позицію вони розмістили в соцмережі.

"Шановні клієнти. На жаль, на даний момент наш Замовник не виконав зобов'язання по оплаті рейсів Київ-Аліканте і Київ-Тенеріфе. Наша компанія робить все можливе, щоб отримати гроші і виконати рейс. Просимо вашого розуміння і терпіння! Дякуємо!" - повідомляється на сторінці авіакомпанії.

Також, офіційний лист авіакомпанії DART із поясненням ситуації розмістила прес-служба аеропорту "Київ" на своїй сторінці в Facebook.

У листі зазначається, що згідно із договором між перевізником і туроператором, останній зобов'язаний здійснити оплату перевезення за 5 календарних днів до виконання рейсу.

"Проте, оплату ТОВ "Ідріска Тур" не здійснило і не додало гарантійного листа, що дозволило б авіакомпанії DART виконати перевезення 31.08.2017", - йдеться в повідомленні.

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"У відповідності до умов Договору у випадку несплати замовником вартості чартерного перевезення, Перевезник (DART) залишає за собою право призупинити виконання рейсів Замовника ("Ідріска Тур") або не допускати пасажирів Замовника до перевезення, до моменту проведення повної оплати Замовником. При цьому Перевізник звільняється від будь-якої відповідальності, всю відповідальність несе ТОВ "Ідріска Тур"", - йдеться в листі авіакомпанії.

Тому авіакомпанія DART "вимушена призупинити виконання чартерного рейсу на 31.08.2017 у зв’язку з невиконанням договірних зобов’язань" туроператором.

"Крім того, в авіакомпанії DART повідомили про скасування наступного рейсу Київ-Тенеріфе-Київ, який мав відбутися 2.09.2017. Причина – відсутність оплати від "Ідріска Тур", відсутність будь-яких гарантійних зобов’язань, уникнення від спілкування та будь-якої спроби вирішити проблему", - додали в прес-службі аеропорту "Київ".