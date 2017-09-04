Український льотчик вдруге переміг на міжнародному авіаційному показі у Чехії (фото)

Український льотчик Олександр Оксанченко здобув перемогу на міжнародному авіаційному показі «Czech International Air Fest-2017» (CIAF-2017), який відбувся в чеському місті Градець-Кралове.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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«Заступник командира з льотної підготовки 831 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗСУ полковник Олександр Оксанченко підтвердив свій професійний рівень та отримав трофей «За бездоганний найкращий динамічний показ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на минулорічному авіапоказі CIAF-2016 в Чехії Оксанченка також було визнано кращим за виконання фігур вищого пілотажу.

Україна була представлена на статичному та динамічному показах двома літаками-винищувачами Су-27 та військово-транспортним літаком Іл-76 Повітряних Сил ЗСУ, який був найбільшим серед 70-ти учасників авіапоказу з 10-ти країн світу.