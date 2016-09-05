Українського військового льотчика визнали найкращим на міжнародному авіапоказі в Чехії (фоторепортаж, відео)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Зазначається, що 15-хвилинна програма виступу була насичена фігурами вищого пілотажу, виконання яких викликає захоплення у глядачів на авіашоу: "Дзвін", "Вухо", бойові розвороти тощо.

"Ми з моїм дублером та резервним пілотом підготували програму в чотирьох варіантах, залежно від погодних умов. Протягом 14-15 хвилин у повітрі виконую низку фігур вищого пілотажу. Глядачам найбільше подобаються бойові розвороти, петля зі зльоту, петля Нестерова з поворотом, косі петлі, два "Дзвони", бойовий розворот з поворотом у внутрішній бік ("Вухо"), прохід на малій швидкості, перевернутий політ. На завершення виступу я імітую захід на посадку з шасі, наближаюсь до землі, а потім стрімко здіймаюсь у повітря знову та виконую "бочку", — розповів полковник Оксанченко.

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Також наш винищувач Су-27 виступив у парі з чеським Міг-15. Їхній спільний політ викликав шквал аподисментів глядачів шоу. На статичному показі всі охочі змогли зблизька роздивитись ще один винищувач Су-27УБ та військово-транспортний літак Ан-26. Після двох днів яскравих виступів українського льотчика було визнано найкращим серед пілотажників.

Після повернення в Україну полковник Оксанченко та його команда готуватимуться до дебютного виступу на міжнародному авіашоу на Мальті.

Відео: Marcel Samek (YouTube)