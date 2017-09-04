В управлінні освіти Львівської міськради проходять обшуки - ЗМІ

Співробітники Служби безпеки України й поліції в понеділок, 4 вересня, проводять обшуки в приміщеннях управління освіти Львівської міськради.

Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на власні джерела. Зазначається, що приміщення управління освіти розташовані за адресою площа Ринок, 9.

Читайте такожУ Миколаєві проходять масові обшуки у політиків і бізнесменів - ЗМІ

За інформацією видання, правоохоронці проводять виїмку в рамках кримінального провадження за ст. 363 ККУ (Порушення правил експлуатації електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється).

Як додає ZAXID.NET, факт проведення обшуків підтвердили у прес-службі Львівської міської ради.