Луценко запропонував Міноборони створити СІЗО для військових у зоні АТО

18:57, 04 вересня 2017
Суспільство
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На думку Луценка, створення СІЗО може зняти певні моральні проблеми стосовно тих, кого тримають в ізоляторах загальних.

Зараз у СІЗО перебувають близько 150 нинішніх і колишніх військових, які вчинили тяжкі злочини / фото УНІАН

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував Міністерству оборони створити спеціальний ізолятор для військовослужбовців, які вчинили тяжкі злочини, у районі зони проведення антитерористичної операції.

Про це Луценко заявив на брифінгу в Миколаєві 4 вересня.

За його даними, зараз близько 150 нинішніх і колишніх військовослужбовців, які вчинили тяжкі злочини (вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень тощо), перебувають у СІЗО.

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«В основному, вони утримуються на території Донецької та Луганської областей в ізоляторах, де перебувають і підозрювані в тероризмі, й інші загальнокримінальні злочинці. Ми їх не можемо відправити в іншу область... Я пропоную Міністерству оборони створити спеціальний ізолятор на цій області. Можливо, це б зняло певні моральні проблеми стосовно тих, кого тримають в ізоляторах загальних», - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав закон про амністію учасників АТО, які не вчинили тяжких злочинів.

Луценко заявив, що амністія торкнеться близько 1700 осіб.

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Теги: #злочини у зоні АТО#СІЗО у зоні АТО для військових