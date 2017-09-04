Амністія торкнеться близько 1700 учасників АТО – Луценко
У більшості своїй вони вчинили дрібні порушення дисципліни під час несення служби.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що амністія торкнеться близько 1700 учасників антитерористичної операції, які вчинили нетяжкі злочини. Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні під час брифінгу у Миколаєві.
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«Приблизно 1700 осіб, з числа учасників АТО або військовослужбовців зможуть за три місяці (не довше трьох місяців) зможуть закрити свої проблеми із законом», - заявив Луценко.
«У більшості своїй – 1100 – це дрібні порушення дисципліни під час несення служби, наприклад, самовільне відлучення з розташування військової частини, недбале виконання обов'язків», - додав генпрокурор.
Також, за його словами, продовжується розгляд близько 150 справ за військовослужбовцям, які скоїли тяжкі злочини. Їх амністія не торкнеться.
«З них приблизно 120 вже знаходяться на стадії суду», - повідомив Луценко.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко підписав закон про амністію учасників антитерористичної операції на сході України, які не скоїли тяжких злочинів.