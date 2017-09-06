У Житомирі перевірять нічні заклади на наявність дозволів на роботу

У Житомирі впродовж місяця перевірять нічні заклади на наявність дозволів на роботу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, займатиметься цим буде муніципальна інспекція Житомира.

Відповідну пропозицію Житомирського міського голови Сергія Сухомлина підтримали члени міськвиконкому на засідані сьогодні, 6 вересня.

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«Пропоную провести рейд по всіх нічних закладах Житомира. Через місяць ми заслухаємо звіт муніципальної інспекції на засіданні виконавчого комітету», - сказав Сухомлин.

За цю пропозицію міського голови проголосувала більшість присутніх на засіданні членів виконавчого комітету Житомирської міської ради.