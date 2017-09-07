Трагедія у Княжичах: ГПУ оскаржила домашній арешт одного з підозрюваних

Генеральна прокуратура оскаржила рішення суду про обрання одному з підозрюваних у причетності до вбивств правоохоронців у с. Княжичі Київської області запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Нагадується, що за результатами розслідування 30 серпня колишньому начальнику управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в м. Києві та колишньому заступнику начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГН Нацполіції у Києві та інспектору 4-го відділу з проведення спеціальних операцій управління Корпусу оперативно-раптової дії ГУ НП у Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 27, п.1, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

До Печерського райсуду Києва було внесено клопотання про застосування до всіх підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, однак судом було прийнято рішення про обрання всім трьом особам запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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"Не погоджуючись з цим судовим рішенням, 6 вересня прокурором внесено апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду про обрання такого запобіжного заходу одному із підозрюваних. Крім того, в найближчий час будуть внесені апеляційні скарги на обраний судом запобіжний захід двом іншим підозрюваним", - наголосили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той самий район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Станом на січень 2017 року, за результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

Генпрокуратура повідомила про підозру трьом службовим особам Нацполіції в рамках справи про перестрілку в Княжичах.

Крім того, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у цій справі планується вручити ще 8 підозр.