Трагедія у Княжичах: суд ще над двома фігурнатами справи щодо розстрілу поліцейських перенесли

Засідання Печерського районного суду Києва з обрання запобіжного заходу ще двом фігурантам справи щодо розстрілу поліцейських у селі Княжичі біля Києва у грудні минулого року перенесено на понеділок, 4 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурор Генпрокуратури Микола Наливайко повідомив, що розгляд справи перенесено у зв’язку з поганим самопочуттям судді, яка мала розглядати відповідні клопотання прокуратури.

За його словами, сьогодні суд мав розглянути запобіжний захід для старшого інспектора КОРДу Андрія Курти та екс-заступника начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського райвідділу поліції Романа Мариновського.

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Прокурор додав, що суд розгляне ці клопотання у понеділок. Час засідання поки не відомий, справу розглядатиме інший суддя, якого визначить автоматизований розподіл справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд обрав для одного з трьох підозрюваних у цьому кримінальному провадженні - колишнього начальника управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Києві Леоніда Куряти запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

*** В ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Станом на січень 2017 року, за результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

Генпрокуратура повідомила про підозру трьом службовим особам Нацполіції в рамках справи про перестрілку в Княжичах.

Крім того, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у цій справі планується вручити ще 8 підозр