У збитого сином Шуфрича чоловіка після ДТП є провали в пам'яті (відео)

Лікарі першого медичного центру Тель-Авіва оцінили стан потерпілого в ДТП з Нестором Шуфричем як непроблематичний.

Про це повідомили лікарі під час прес-конфренції Першого медичного центру Тель-Авіва, пише ТСН. "Його стан однозначно непроблематичний", - зазначив професор, керівник відділення інтенсивної кардіології медустанови Ієгуда Лєві.

Зараз потерпілий перебуває у відділенні реанімації. Наголошується, що його стан відповідає тому, щоб бути у звичайній палаті, але у переведенні немає необхідності, бо вже через 2-3 дні його направлять до реабілітаційного центру під Києвом. Реабілітація триватиме до трьох місяців.

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Відновлення буде проходити за американською концепцію. Ізраїльські медики передадуть всі матеріали українським лікарям.

"Є дефекти пам'яті. Є провали в пам'яті - не пам'ятає те, що було кілька років тому і недавній теж. Тобто, момент ДТП зараз Олексій не пам'ятає, а тільки те, що було після. Ми відновлюємо ланцюжок пам'яті", - наголосив Лєві.

Ізраїльський професор також стверджує, що після тривалої реабілітації здоров'я Олексія повністю відновиться і він "стане звичайною людиною". Але при цьому медики не дають прогнозів, коли це трапиться.

Стан Мельниченка більше не перебуває в критичній фазі. "Олексій стабільний і контактний, сприймає все, що говорять і відповідає практично непогано. Є відхилення від норми, але це все відновиться. У фіналі він стане звичайною людиною", - наголосив лікар.

Загалом Мельниченку зробили три операції, дві на голові, і ще одну на нозі минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постраждалий у ДТП чоловік перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17 без свідомості. До клініки прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть його разом з українськими лікарями.