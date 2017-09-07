Суд на два місяці обмежив право керування транспортом для Шуфрича-молодшого, який за кермом Bentley збив людину

20:09, 07 вересня 2017
Інциденти
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Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. 

Машина Шуфрича-молодшого після ДТП / фото espreso.tv

Шевченківський районний суд Києва на два місяці обмежив сина народного депутата Нестора Шуфрича у праві керування транспортом. Про це речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила у Facebook.

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"За клопотанням столичної прокуратури суд на 2 місяці обмежив підозрюваного у ДТП на Шота Руставелі у праві керування транспортом. Таке рішення Шевченківський райсуд столиці ухвалив на засіданні у четвер, 7 вересня", - зазначила вона.

Довідка УНІАН. 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат.

Сьогодні Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги прокуратури на рішення суду, який відпустив підозрюваного на поруки.

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