Полторак пообіцяв значне збільшення бюджету для армії наступного року

Наступного року бюджет для армії буде значно більший ніж цьогоріч.

Про це написав міністр оборони Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

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«Реформи ЗСУ відбуваються планово. Нам потрібен час, щоб розгорнувся оборонний промисловий комплекс, щоб ми могли розробляти та отримувати сучасну надійну зброю, нові зразки техніки. Наступний бюджет для армії буде значно більший ніж цього року. І, не зважаючи на те, що в країні є багато інших проблем, в державі велику увагу приділяють війську. Ще кілька років тому у нас не було фахівців, не було екіпажів, не було коштів, щоб забезпечити все потрібне для війська. На початок АТО ми не мали у що одягнути наших воїнів, завести і вивести техніку з боксів, не було чим воювати. Фінансовий ресурс не дозволяв нам це зробити. Розвідка не виконувала завдань за призначенням. Тепер все це змінюється. Наша армія вже не та, яка була раніше», – написав міністр.