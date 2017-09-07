Mars Inc. запропонувала амбітний план для вирішення глобальних проблем

5 вересня Mars Inc. заявила про початок реалізації оновленого Плану сталого розвитку для наступного покоління, для чого у найближчі роки буде виділено 1 мільярд доларів.

Найбільша кондитерська корпорація взяла на себе зобов’язання по досягненню цілей сталого розвитку ООН.

Дослідження компанії показали, що основні сфери, де вона може здійснювати позитивні зміни, знаходяться саме у мережі постачання. Це і стало основою для Плану, що охоплює питання від позитивного впливу на фермерські угіддя та покращення виробничого процесу, до вирішення глобальних проблем світової спільноти.

Пріоритетними для компанії стали три напрямки: здорова планета, процвітаюче суспільство, а також правильне харчування та добробут.

«Робити те, що правильно, а не просто працювати краще» - такий заголовок має офіційне повідомлення компанії. Керуючись корпоративними принципами, Mars докладає додаткових зусиль для сталого розвитку глобального бізнесу, щоб розпочати системні зміни на користь людству та планеті. Стратегічно План зорієнтований на те, щоб забезпечити надійне джерело сировинних ресурсів, одночасно роблячи внесок бізнесу у боротьбу зі змінами клімату, а також за збереження земельних та водних ресурсів.

Одна із цілей – зменшення впливу на оточуюче середовище, відповідно із тим, що, за думкою вчених, необхідно для підтримання здорової екологічної ситуації на планеті: енергозбереження, економія земельних та водних ресурсів, скорочення викидів парникових газів.

План передбачає ряд заходів, спрямованих на покращення умов праці для 1 мільйону осіб у мережі постачання та виробництва Mars: вивчення нових способів ведення сільського господарства, дотримання прав людини, розширення можливостей для жінок, зростання загального добробуту.

Окрім цього, компанія продовжує розвивати науку, інновації та маркетинг таким чином, щоб мільярди людей та їхні домашні тварини споживали безпечну, корисну та здорову їжу.

Бізнес-стратегія, заснована на взаємовигідних умовах, була закладена в Mars понад 70 років тому. Сьогодні компанія як ніколи усвідомлює, що не зможе розвиватися та процвітати, якщо планета, люди та суспільство, від яких вона залежить, не будуть здоровими та процвітаючими.

Коло проблем, що постають перед сучасним світом, зростає. Зміна клімату, бідність та нестача водних ресурсів – лише деякі з них. Ці проблеми стосуються не лише суспільства в цілому, а й кожного бізнесу. Володіючи баченням перспективи процвітання наступних поколінь, Mars застосовує розширений підхід до вирішення цих задач.