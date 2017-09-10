До Одеси з дружнім візитом прибув десантний корабель ВМС Туреччини Bayraktar

До Одеси сьогодні з дружнім візитом прибув великий десантний корабель Військово-морських сил Туреччини Bayraktar.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС ЗСУ, 10 вересня до морського порту Одеси прибув Bayraktar, на його борту - курсанти Академії ВМС Турецької Республіки.

Програма візиту передбачає, зокрема, проведення протокольної зустрічі в командуванні Військово-морських сил ЗС України, екскурсії містом та інші заходи.

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За інформацією турецької сторони, у період з 5 по 25 вересня у Туреччині проводиться навчальна практика курсантів під назвою «Відкрите море», мета якої - набуття практичних навичок в управлінні кораблем, експлуатації систем і механізмів, збагачення досвіду, знань, розвиток лідерських якостей.

Курсанти мають можливість отримати практичні навички і знання в навігації, тактичному маневруванні, боротьбі з пожежами, проведуть вітрильні тренінги. Крім Одеси, корабель зробить подібні візити і в деякі інші порти Чорного моря.

Передбачається, що Bayraktar перебуватиме в Одесі до 12 вересня.