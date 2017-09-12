У Житомирі відбудеться допрем’єрний показ українсько-італійського фільму "ІЗІ" (трейлер)

Завтра, 13 вересня, у Житомирі відбудеться допрем’єрний показ українсько-італійського фільму «ІЗІ» .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 13 вересня в кінотеатрі «Україна» за сприянням управління культури Житомирської міської ради відбудеться допрем’єрний показ українсько-італійського фільму «ІЗІ» та зустріч з міжнародною творчою групою, у складі якої - Юлія Чернявська (продюсер, Україна); Андреа Маньяні (режисер, Італія); Нікола Ночелла (актор, Італія); Кьяра Барбо (продюсер, Італія); Олег Щербина (продюсер, Україна) , а також Ярослав Підгора-Ґвяздовський.

Програмою цього заходу також заплановано прес-конференцію з міжнародною творчою групою.

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У вітчизняний кінотеатрах стрічку можна буде переглянути з 14 вересня. За допомоги дистриб’юторської «Кінокомпанії ММD» вона вийде в 50 містах України на 120 копіях.

«Це перша офіційна копродукція України з Італією на державному рівні – з українського боку вона фінансувалася Державним агентством з питань кіно, а з італійського - Міністерством культури. Ця копродукція також перша для Мінкульту Італії, де воно не виступає мажорітарієм: 58% забезпечила українська сторона (з яких 20% - від Держкіно і 38% від виробничої компанії FreshProduction), а 42% - від італійської (крім Мінкульту Італії, фільм допоміг профінансувати регіональний аудіовізуальний фонд Фріулі-Венеція-Джулія). Виробництвом на території Італії займалися компанії Bartlebyfilm та PilgrimFilm»,- зазначають у міськраді.

Більша частина зйомок відбувалася на території України. І лише десята частина зйомок пройшла в Італії.

Головні роль у фільмі виконав молодий італійський актор Нікола Ночелла, а одну з другорядних – легендарна акторка Барбара Буше. Від України помітну роль зіграв Остап Ступка.

Фільм був офіційно відібраний до конкурсу одного з найбільших міжнародних кінофестивалей світу - в Локарно (Швейцарія), де Ночелла був нагороджений як «кращий актор» премією незалежних швейцарських критиків Boccalinod'Oro.

«Ізі» також відібрали на Бельгійський кінофестиваль, Остенді (старт з 11 вересня) та Хельсінський міжнародний кінофестиваль (старт з 15 вересня).

В Італії стрічка «Ізі» вийшла у широкий прокат з 31 серпня: місцевий дистриб’ютор, компанія TuckerFilm, випустила стрічку в 34 містах, і провела рекламний тур, в якому брали участь і режисер Андре Ман’яні, і актор Нікола Ночелла. Так само рекламний тур фільму пройде і в Україні, а містами, де відбудуться прем’єри, стануть Полтава, Запоріжжя, Київ, Житомир, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль і Ковель.

Драматична комедія «Ізі» розповідає про колись вправного гонщика з іменем Ісідоро, що виграв 17-ть чемпіонатів на «Формулі-3», тепер він став просто Ізі, мовчазним товстуном в депресії. «Але життя підкидає йому можливість все змінити. Брат просить його допомогти зробити дивну річ: перевезти тіло загиблого у нього на виробництві українця до кордону, передати труну кому треба і – все. Змінитися герою вийде не просто і зовсім не легко. Але все, що не відбувається – на добре!»,- йдеться у повідомленні.