Голову правління держкомпанії "Хліб України" затримали на хабарі

Голову правління державної акціонерної компанії (ДАК) "Хліб України" затримали на хабарі. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Дніпрі прокурор погорів на одержанні $25 тисяч хабара"Місяць великий пан переносив дату отримання мілкого для нього хабарчика. Голові правління ДАК "Хліб України" все було ніколи взяти 10 тис. доларів з сільгосппідприємця за укладання договору оренди", - йдеться у дописі.

Разом з тим генпрокурор повідомив, що сьогодні посадовець взяв хабара, після чого співробітники ГПУ і управління "К" СБУ затримали його та посередника.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook додала, що голову правління ДАК "Хліб України" та посередника було затримано під час одержання $7 тис. хабара від заступника директора приватного сільськогосподарського підприємства "Йосипівське".

Вона зазначила, що зловмисник вимагав та отримав через посередника від керівництва ПСП "Йосипівське" неправомірну вигоду в сумі $7 тис. за погодження укладення договору оренди майнового комплексу держкомпанії "Потаське хлібоприймальне підприємство".

Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи службової особи, а також інші першочергові слідчі (розшукові) дії.

Найближчим часом буде вирішено питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"), а також звернення до суду із клопотанням про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва ГСУ ГПУ.