Голову правління держкомпанії "Хліб України" затримали на хабарі
В даний час правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та роботи службової особи.
Голову правління державної акціонерної компанії (ДАК) "Хліб України" затримали на хабарі. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожУ Дніпрі прокурор погорів на одержанні $25 тисяч хабара"Місяць великий пан переносив дату отримання мілкого для нього хабарчика. Голові правління ДАК "Хліб України" все було ніколи взяти 10 тис. доларів з сільгосппідприємця за укладання договору оренди", - йдеться у дописі.
Разом з тим генпрокурор повідомив, що сьогодні посадовець взяв хабара, після чого співробітники ГПУ і управління "К" СБУ затримали його та посередника.
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook додала, що голову правління ДАК "Хліб України" та посередника було затримано під час одержання $7 тис. хабара від заступника директора приватного сільськогосподарського підприємства "Йосипівське".
Вона зазначила, що зловмисник вимагав та отримав через посередника від керівництва ПСП "Йосипівське" неправомірну вигоду в сумі $7 тис. за погодження укладення договору оренди майнового комплексу держкомпанії "Потаське хлібоприймальне підприємство".
Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи службової особи, а також інші першочергові слідчі (розшукові) дії.
Найближчим часом буде вирішено питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"), а також звернення до суду із клопотанням про обрання їм запобіжних заходів.
Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва ГСУ ГПУ.