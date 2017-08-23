У Львові капітан СБУ обіцяв закрити кримінальну справу за $10 тисяч та елітне авто

У Львові співробітники управління внутрішньої безпеки та управління СБУ в Львівській області спільно з військовою прокуратурою 22 серпня затримали на хабарі співробітника СБУ у Львівській області. Про це повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

Старший оперуповноважений вимагав 10 тисяч доларів та перереєстрацію елітного авто від власника одного з львівських розважальних закладів за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження та забезпечення подальшої безпроблемної роботи закладу.

Капітана СБУ затримали під час отримання грошей.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Старшого уповноваженого затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН раніше, у вівторок, 22 серпня, під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди правоохоронці затримали керівника департаменту поліції охорони, генерала Сергія Будника.