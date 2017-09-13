Львівська облрада хоче зняти антипропагандистські програми для Луганщини

Львівська облрада, обласна держадміністрація та Луганська військово-цивільна адміністрація підписали меморандум про інформаційну інтеграцію регіонів та протидію пропагандистським впливам. Згідно з документом, обласні адміністрації та Львівська облрада працюватимуть над антипропагандистськими програмами, які наступного року вийдуть в ефірі в Луганській області.

Читайте такожЗнову помилилися: РосТБ видало архівне відео за недавній обстріл на Донбасі«Фактично вся підготовка програми відбуватиметься на Сході, але ми плануємо залучати і львівських журналістів. Це буде добрий продукт, з яким ми стартуємо незалежно від наших можливостей, ми подамо цей проект на конкурс підтримки ЄС. Якщо його не виграємо, то будемо робити коштами місцевих бюджетів», - розповів голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Проект готуватимуть спільно журналісти Луганського обласного телебачення та комунального телеканалу «Перший Західний». Програми виходитимуть російською мовою. Наразі невідомий ані бюджет проекту, ані точна дата виходу програм у ефір.

За словами речниці голови Луганської військово-цивільної адміністрації Людимили Долгоновської, передачі виходитимуть на обласному державному каналі «ЛОТ». «Ми плануємо розповідати історії військовослужбовців, переселенців і розвінчувати міфи російської пропаганди», - додала Людимила Долгоновська.