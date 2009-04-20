Черновецький підписав план заходів до днів Києва

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про проведення 30-31 травня 2009 року заходів з нагоди Дня столиці та Дня Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідним розпорядженням затверджено програму загальноміських заходів, які проводитимуться у святкові дні.

Під час святкувань буде забезпечено надання медичної допомоги, охорону громадського порядку, безперебійну роботу пасажирського транспорту для перевезення населення після завершення святкових заходів, змінено графік роботи громадського транспорту.

Крім того планується перекриття руху автомобілів на деяких маршрутах під час проведення загальноміських заходів.