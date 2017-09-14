Гімназія з Житомирщини перемогла у конкурсі "Один учень – один комп'ютер" для пілотних шкіл від Microsoft

Романівська гімназія у Житомирській області стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «Один учень - один комп'ютер» для пілотних шкіл від компанії Microsoft і отримала відповідне комп'ютерне обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Романівському районі повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

За його словами, на капітальний ремонт Романівської гімназії спрямовано понад 2 млн грн з державного та місцевого бюджетів.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, з обласного бюджету для гімназії в серпні цього року закуплено обладнання на оснащення кабінетів на суму 2,5 млн грн. Для школярів тут закуплено 12 мультимедійних дошок, 21 ноутбук, комп'ютерний клас, лабораторне обладнання, 8 телевізорів, 3 мультифункціональних принтера.

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Крім цього, додав Гундич, з 1 вересня цього року у гімназії 2 класи першокласників навчаються за пілотним проектом Нової української школи та 1 клас першокласників – за програмою «Інтелект України».

Ця гімназія увійшла до переліку навчальних закладів, що беруть участь у проведенні дослідно- експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «технологічне навчання учнів початкової школи «Розумники» (SmartKids).

«Цей заклад став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Один учень - один комп'ютер» для пілотних шкіл від компанії Microsoft і отримав відповідне комп'ютерне обладнання», - розповів голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, Романівська гімназія — навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів. Гімназія має 4 філії.