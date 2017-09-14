Голова Житомирської ОДА оглянув хід робіт з утеплення Романівської гімназії

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич оглянув хід робіт з термосанації Романівської гімназії. Як передає кореспондент УНІАН, це голова ОДА зробив під час робочої поїздки у Романівський район. Наразі у цьому навчальному закладі проводяться роботи з утеплення фасаду та заміни вікон гімназії.

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«Важливо ще на етапі ремонтних робіт перевіряти їх якість і відповідність вимогам нового освітнього простору. Адже до реформування освіти ми підходимо комплексно. За рахунок державного і місцевого бюджетів проводиться термосанація школи, яка стане не тільки теплішою, а й змінить своє обличчя. З обласного бюджету ми спрямували 2,5 млн грн на обладнання та переобладнання кабінетів, аби діти навчалися у хороших умовах, мали мультимедійні дошки, лабораторне обладнання, сучасні кабінети. Крім того, цьогоріч школа отримала автобус за програмою 70 на 30», - сказав Гундич.