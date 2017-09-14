Родичі поклали хлопчика на багажну полицю в авто й гнали зі швидкістю 100 км/год (відео)
13:33, 14 вересня 2017Суспільство
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Хлопчик спав на багажній полиці в авто, що заборонено.
Діти на дорозі: на трасі помітили хлопчика, якого родичі поклали на багажну полицю
На трасі Ягодин-Бориспіль помітили маленького хлопчика, якого родичі поклали в авто на багажну полицю.
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Як йдеться у сюжеті, коли дитина лежала на багажній полиці, авто їхало зі швидкістю 100 кілометрів за годину.
За таких умов перевезення, наголошують журналісти, є ризик загинути не лише під час різкого гальмування, а й після удару в машину ззаду.
Як повідомляв УНІАН, у Львові внаслідок ДТП за участю маршрутки та легковика Honda Accord постраждало шестеро пасажирів громадського транспорту, серед яких 9-річна дівчинка.
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